В Лондоне сообщили, что пожар на электрической подстанции Хитроу под контролем

«Пожар сейчас под контролем, но мы будем оставаться на месте происшествия в течение всего дня. Наши следователи начнут расследование», — говорится в ее сообщении в Х.
Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт 21 марта до 23:59 (02:59 мск, 22 марта — прим. ТАСС). Согласно заявлению представителя аэропорта, пожарные оперативно отреагировали на аварию, однако пока нет ясности относительно того, когда будет «надежно восстановлена подача электроэнергии». По данным Евроконтроля, управляющего воздушным движением по всей Европе, вследствие отключения электроэнергии в Хитроу самолеты перенаправляются в другие аэропорты, в том числе во Франции и Ирландии.
Хитроу — крупнейший аэропорт Великобритании и наиболее загруженный во всей Европе, ежегодно он обслуживает более 80 млн пассажиров и является узловым хабом для авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic. По данным туристической компании OAG, Хитроу был вторым по загруженности международным аэропортом в мире в 2024 году после Дубая.