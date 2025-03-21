В Лондоне сообщили, что пожар на электрической подстанции Хитроу под контролем

Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт 21 марта до 23:59 (02:59 мск, 22 марта — прим. ТАСС). Согласно заявлению представителя аэропорта, пожарные оперативно отреагировали на аварию, однако пока нет ясности относительно того, когда будет «надежно восстановлена подача электроэнергии». По данным Евроконтроля, управляющего воздушным движением по всей Европе, вследствие отключения электроэнергии в Хитроу самолеты перенаправляются в другие аэропорты, в том числе во Франции и Ирландии.