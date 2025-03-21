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В Омске полицейские разыскивают 13-летнего школьника

Мальчика не могут найти со вчерашнего дня.
Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские объявили в розыск 13-летнего Даниила Анисимова, который пропал в минувший четверг, 20 марта. В полицию обратились родители школьника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мальчик ушел из дома на улице Лукашевича вчера днем в районе 12:30, но так и не вернулся.

Приметы: на вид 14 лет, рост 140 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, глаза серо-зеленого цвета.

Был одет в темно-зеленую куртку, брюки темно-синего цвета и синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, просят незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 79−31−02, 8−908−312−61−58 или 102.