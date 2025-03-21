В Омске полицейские разыскивают 13-летнего школьника

Омские полицейские объявили в розыск 13-летнего Даниила Анисимова, который пропал в минувший четверг, 20 марта. В полицию обратились родители школьника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Мальчик ушел из дома на улице Лукашевича вчера днем в районе 12:30, но так и не вернулся.
Приметы: на вид 14 лет, рост 140 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, глаза серо-зеленого цвета.
Был одет в темно-зеленую куртку, брюки темно-синего цвета и синие кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, просят незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 79−31−02, 8−908−312−61−58 или 102.