В ходе рейда на Апраксином дворе снесли 31 павильон и вручили 33 повестки

«Всего с ноября прошлого года на Апраксином дворе мы привлекли к ответственности за незаконную торговлю более 200 граждан, изъяли товаров на сумму около 15 млн рублей. Освободили 15 участков общей площадью 300 квадратов, получили и реализовали судебные решения по сносу несанкционированных пристроек к корпусам» — говорится в посте вице-губернатора.