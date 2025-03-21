СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

Ранее СКР обвинил украинскую армию в попытке ядерного терроризма при атаке на Курскую АЭС осенью 2023 года. Тогда три беспилотника упали на территории электростанции. Один из них врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, а остальные ударили по административным зданиям АЭС.