СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

«Следствием установлено, что 20 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции Суджа», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В результате станция получила сильные повреждения. О погибших и пострадавших при взрыве не сообщается.
Россия поставляла газ по ГИС «Суджа» через Украину в Европу вплоть до 2025 года. 1 января поставки энергоносителя прекратились в связи с истечением срока контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».
Ранее СКР обвинил украинскую армию в попытке ядерного терроризма при атаке на Курскую АЭС осенью 2023 года. Тогда три беспилотника упали на территории электростанции. Один из них врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, а остальные ударили по административным зданиям АЭС.