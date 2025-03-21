Более 40 аккаунтов и пабликов пополнили список экстремистских в Беларуси

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Аккаунт Натальи Радиной в Facebook, а также аккаунты Ольги Карач в Instagram и Facebook* признаны экстремистскими по решениям судов в марте, следует из Республиканского списка экстремистских материалов на сайте Мининформа.
Также в список внесены еще свыше 40 новых названий. Так, это Telegram-группа с названием «Типичная Беларусь chat», группы «БелПравда» и «БОРИСОВЧАНЕ» в соцсети «Одноклассники», Telegram-канала «Таксисты Бреста», аккаунт в соцсети Х под названием Maria Kalesnikava, группа «ВКонтакте» с названием «Общество защиты мира и Справедливости» и другие.
Кроме того, в перечне появился Telegram-канал, который позиционируется себя как ресурс тактической группы «Афина» Международного легиона ГУР Минобороны Украины.
Ранее в список были включены три книги, которые дискредитируют советских партизан и группа в «Одноклассниках», которая посвящена Светлане Тихановской (включена в Беларуси в список лиц, причастных к террористической деятельности).
*Запрещены в РФ как экстремистские.