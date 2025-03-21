Более 40 аккаунтов и пабликов пополнили список экстремистских в Беларуси

Также в список внесены еще свыше 40 новых названий. Так, это Telegram-группа с названием «Типичная Беларусь chat», группы «БелПравда» и «БОРИСОВЧАНЕ» в соцсети «Одноклассники», Telegram-канала «Таксисты Бреста», аккаунт в соцсети Х под названием Maria Kalesnikava, группа «ВКонтакте» с названием «Общество защиты мира и Справедливости» и другие.