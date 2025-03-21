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В Новочеркасске подрядчика заподозрили в мошенничестве на 12 млн рублей

Подрядчик уборки улиц в Новочеркасске попал под следствие после хищения 12 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области руководитель коммерческой фирмы оказался в центре скандала, связанного с хищением бюджетных средств, выделенных на уборку Новочеркасска. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, гендиректор одной из компаний заключил с городским департаментом ЖКХ контракт на уборку города. Однако позже он представил акты выполненных работ на 18 млн рублей, при этом по факту выполнив поставленные задачи только на 6 млн рублей. Разницу почти в 12 млн рублей нарушитель присвоил.

После этого в отношении руководителя фирмы завели дело по статье «Мошенничество» (159 УК РФ), которая предполагает штрафы и различные сроки лишения свободы. Сейчас расследование продолжается.