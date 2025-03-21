В Новочеркасске подрядчика заподозрили в мошенничестве на 12 млн рублей

По данным ведомства, гендиректор одной из компаний заключил с городским департаментом ЖКХ контракт на уборку города. Однако позже он представил акты выполненных работ на 18 млн рублей, при этом по факту выполнив поставленные задачи только на 6 млн рублей. Разницу почти в 12 млн рублей нарушитель присвоил.