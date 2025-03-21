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Волонтеры спасли 30 кошек из квартиры пенсионерки на юге Москвы

Волонтеры спасли более 30 кошек из квартиры на Каширском шоссе, где их оставила пенсионерка, которая попала в больницу. Со слов соседей, у животных якобы не было ни еды, ни воды. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Shutterstock

— В запертой квартире остались без хозяйки несколько десятков животных: пожилую женщину увезли в больницу несколько дней назад. Об оказавшихся в плену животных стало известно благодаря соседям: те почувствовали идущий из квартиры запах и забили тревогу. Если верить соседям, хозяйка квартиры страдает патологическим накопительством — ее квартира сильно захламлена — и с таким же усердием подбирает бездомных котов. Они находились в квартире без воды и еды и пытались выбраться оттуда, — написал портал «Москвич MAG».

Позже соседи смогли связаться с родственниками пенсионерки. Они приехали и открыли дверь квартиры, где обнаружили более 30 кошек. Большую часть забрали волонтеры для лечения: на передержку отправили 22 кошки и одна собака.

В прошлом году суд запретил жителю столицы, у которого проживает порядка 30 кошек, содержать животных в квартире.