Волонтеры спасли 30 кошек из квартиры пенсионерки на юге Москвы

— В запертой квартире остались без хозяйки несколько десятков животных: пожилую женщину увезли в больницу несколько дней назад. Об оказавшихся в плену животных стало известно благодаря соседям: те почувствовали идущий из квартиры запах и забили тревогу. Если верить соседям, хозяйка квартиры страдает патологическим накопительством — ее квартира сильно захламлена — и с таким же усердием подбирает бездомных котов. Они находились в квартире без воды и еды и пытались выбраться оттуда, — написал портал «Москвич MAG».