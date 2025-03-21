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В Новосибирске введут режим повышенной готовности в доме с аварийной крышей

Чиновники разработают проект ремонта, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности в пятиэтажке на улице Первомайская, 188. Такое решение рассматривается из-за аварийного состояния крыши дома, построенного в 1960 году. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Согласно опубликованному проекту постановления, в особый режим переведут органы городского территориального звена. В их число входят департаменты по чрезвычайным ситуациям, энергетике и ЖКХ. Чиновникам поручено срочно разработать проектно-сметную документацию для ремонта крыши и получить заключение государственной экспертизы.

Введение режима повышенной готовности позволит оперативно устранить угрозу дальнейшего разрушения здания и обеспечить безопасность жильцов.

Напомним, что ранее в Новосибирске режим повышенной готовности вводили из-за обрушения берега Ельцовки.