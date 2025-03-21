Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии подтвердили сальмонеллез у 21 вахтовика

УЛАН-УДЭ, 21 мар — РИА Новости. Сальмонеллез подтвержден у 21 работника вахтового поселка Северомуйск Муйского района Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

«В связи с регистрацией 21 случая сальмонеллеза среди работников вахтового поселка Северомуйск Муйского района управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия совместно с Восточно-Сибирским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводится эпидемиологическое расследование», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий — медосмотр, лабораторное обследование контактных лиц, лабораторные исследования проб, отобранных с объектов (пищевых продуктов, воды и смывов) для установления очага заболевания.