В Бурятии подтвердили сальмонеллез у 21 вахтовика

«В связи с регистрацией 21 случая сальмонеллеза среди работников вахтового поселка Северомуйск Муйского района управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия совместно с Восточно-Сибирским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводится эпидемиологическое расследование», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий — медосмотр, лабораторное обследование контактных лиц, лабораторные исследования проб, отобранных с объектов (пищевых продуктов, воды и смывов) для установления очага заболевания.