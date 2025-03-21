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Мясной клей обнаружили в твороге, сардельках и колбасе российских производителей

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, микробную трансглютаминазу, которая может привести к проблемам с иммунитетом и кишечником, выявили в продукции «Русмолпродукта», твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко».

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Среди мясных изделий, где также содержится запрещённый фермент, — сардельки ООО «Кузьминки» и варёная колбаса с молоком от питерского бренда «Анком».

В другой продукции обнаружили незаявленные ДНК и сорбиновую кислоту, подмену молочных жиров на растительные или нарушения по жирно-кислотному составу. Фальсификатом посчитали сырокопченую колбасу бренда «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта». А также сгущёнку от «Брасовских сыров», плавленные сыр Курского молочного завода.

Пробы были отобраны в магазинах сети «Светофор» в Курской области. Продукция с нарушениями также продается в других магазинах.