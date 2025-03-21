Мясной клей обнаружили в твороге, сардельках и колбасе российских производителей

Среди мясных изделий, где также содержится запрещённый фермент, — сардельки ООО «Кузьминки» и варёная колбаса с молоком от питерского бренда «Анком».
В другой продукции обнаружили незаявленные ДНК и сорбиновую кислоту, подмену молочных жиров на растительные или нарушения по жирно-кислотному составу. Фальсификатом посчитали сырокопченую колбасу бренда «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта». А также сгущёнку от «Брасовских сыров», плавленные сыр Курского молочного завода.
Пробы были отобраны в магазинах сети «Светофор» в Курской области. Продукция с нарушениями также продается в других магазинах.