Мясной клей обнаружили в твороге, сардельках и колбасе российских производителей

В другой продукции обнаружили незаявленные ДНК и сорбиновую кислоту, подмену молочных жиров на растительные или нарушения по жирно-кислотному составу. Фальсификатом посчитали сырокопченую колбасу бренда «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта». А также сгущёнку от «Брасовских сыров», плавленные сыр Курского молочного завода.