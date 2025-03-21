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В Казани мужчина застрял головой в решетке балкона, пришлось вызывать спасателей

Он пытался таким образом попасть на первый этаж дома.

Источник: МЧС Татарстана

В Казани рано утром 21 марта у дома № 112 на проспекте Ямашева появился 37-летний мужчина. Его заинтересовал балкон на первом этаж. Далее история умалчивает о том, что произошло дальше, но итог один. Он просунул голову сквозь решетку на окне. Она только и пролезла. Тело осталось снаружи. Поняв тщетность своих попыток просочится, мужчина решил вытащить голову обратно, но не тут-то было. Он застрял и повис снаружи балкона.

Все попытки освободиться были безуспешны. Очевидцы вызвали для мужчины спасателей. Прибыв на место происшествия, они при помощи специнструмента раздвинули прутья решетки и извлекли голову застрявшего, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, в Татарстане с начала года на дорогах погибли 44 человека. Почти половина всех этих смертей связана с выездом на встречку.