В Казани мужчина застрял головой в решетке балкона, пришлось вызывать спасателей

В Казани рано утром 21 марта у дома № 112 на проспекте Ямашева появился 37-летний мужчина. Его заинтересовал балкон на первом этаж. Далее история умалчивает о том, что произошло дальше, но итог один. Он просунул голову сквозь решетку на окне. Она только и пролезла. Тело осталось снаружи. Поняв тщетность своих попыток просочится, мужчина решил вытащить голову обратно, но не тут-то было. Он застрял и повис снаружи балкона.