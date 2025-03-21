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Врач из Уфы задержал мужчину, который был в федеральном розыске

Хирург городской больницы № 21 Рашит Биганяков помог задержать дебошира, который устроил скандал в аптеке.

Источник: Reuters

Позже оказалось, что тот находится в федеральном розыске с 2018 года.

Как сообщили в Минздраве РБ, врач зашел в аптеку за покупками и стал свидетелем неподобающего поведения одного из посетителей. Мужчина навязчиво общался с фармацевтом, а на замечания доктора ответил агрессией и попытался применить силу. Фармацевт нажала тревожную кнопку, а Рашит Ядкарович смог задержать нарушителя до приезда Росгвардии. Как выяснилось, задержанный давно разыскивался правоохранительными органами.

«Рашит Ядкарович — яркий пример настоящего мужчины, который не боится принимать решения в сложных ситуациях. Его история вдохновляет и напоминает нам о том, что каждый из нас может стать героем, если проявит смелость и готовность помочь», — отметили в Минздраве республики.