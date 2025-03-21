Врач из Уфы задержал мужчину, который был в федеральном розыске

Как сообщили в Минздраве РБ, врач зашел в аптеку за покупками и стал свидетелем неподобающего поведения одного из посетителей. Мужчина навязчиво общался с фармацевтом, а на замечания доктора ответил агрессией и попытался применить силу. Фармацевт нажала тревожную кнопку, а Рашит Ядкарович смог задержать нарушителя до приезда Росгвардии. Как выяснилось, задержанный давно разыскивался правоохранительными органами.