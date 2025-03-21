Двое 18-летних парней с пистолетом ограбили южноуральца в лесу

Полицейские задержали двух парней, которые отняли телефон у жителя Сосновского района, угрожая ему при этом оружием. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Злоумышленники отвели свою жертву в лес, избили и, наставив пневматический пистолет, потребовали отдать мобильник. Потерпевшему оставалось только подчиниться.
Грабителями оказались двое 18-летних жителей Коркино и Челябинска. Одного из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон. Второй — студент челябинского колледжа, до этого судим не был.
В отношении подельников возбудили уголовное дело о разбое. Оба уже заявили о своём раскаянии в содеянном на камеру.