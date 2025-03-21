Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое 18-летних парней с пистолетом ограбили южноуральца в лесу

Злоумышленников задержали полицейские.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские задержали двух парней, которые отняли телефон у жителя Сосновского района, угрожая ему при этом оружием. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники отвели свою жертву в лес, избили и, наставив пневматический пистолет, потребовали отдать мобильник. Потерпевшему оставалось только подчиниться.

Грабителями оказались двое 18-летних жителей Коркино и Челябинска. Одного из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон. Второй — студент челябинского колледжа, до этого судим не был.

В отношении подельников возбудили уголовное дело о разбое. Оба уже заявили о своём раскаянии в содеянном на камеру.