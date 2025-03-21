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Подростка 17 лет арестовали после нападения с поножовщиной в Ростове

17-летнего юношу взяли под арест после драки на в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 17-летнего подростка заподозрили в нападении с поножовщиной. Молодого человека уже взяли под домашний арест, сейчас ведется следствие, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 10 марта 2025 года на улице Пушкинской юноша вступил в конфликт с 19-летним парнем и в итоге несколько раз ударил его ножом по груди и бедрам. Пострадавший после этого попал в больницу.

Более молодого участника сейчас подозревают в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). В ближайшее время юноше планируют предъявить официальное обвинение. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.