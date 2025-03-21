Жительница Севастополя получила 16 лет за госизмену

«В дальнейшем в октябре — ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота», — уточнили в ведомстве.