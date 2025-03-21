Жительница Севастополя получила 16 лет за госизмену

По данным надзорного ведомства, уроженка Закарпатской области Украины, которая длительное время проживала Севастополе, в сентябре 2022 года по собственной инициативе обратилась на «горячую линию» главного управления военной разведки Украины и предложила помощь киевскому режиму против безопасности России.
«В дальнейшем в октябре — ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота», — уточнили в ведомстве.
Данный факт выявили сотруники ФСБ, злоумышленницу задержали и поместили под стражу. Севастопольский городской суд приговорил ее к 16 годам исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы на год.