Верховный суд Татарстана оставил главу Камских Полян под домашним арестом

Адвокат обвиняемого попросил о смягчении условий домашнего ареста.
Верховный суд рассмотрел жалобу на постановление Набережночелнинского суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но оставил принятое решение без изменений.
Главу поселка Камские Поляны задержали по подозрению в получении взятки в виде смартфона iPhone 16 стоимостью 108 тыс. руб. и сопутствующих аксессуаров на 10 тыс. руб. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 118 тыс. руб. За это глава поселка, используя свое служебное положение, обязался обеспечить коммерческой фирме покровительство.
Против него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.