Верховный суд Татарстана оставил главу Камских Полян под домашним арестом

Главу поселка Камские Поляны задержали по подозрению в получении взятки в виде смартфона iPhone 16 стоимостью 108 тыс. руб. и сопутствующих аксессуаров на 10 тыс. руб. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 118 тыс. руб. За это глава поселка, используя свое служебное положение, обязался обеспечить коммерческой фирме покровительство.