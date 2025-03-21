В Уфе ликвидировали ледяной затор в районе Монумента Дружбы

Сотрудники управления гражданской защиты Уфы, используя аэролодку для разрушения льда, помогли ликвидировать ледовый затор в районе Монумента Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов отметил, что в городе предпринимаются меры по укреплению береговой линии. Для этого применяются мешки, наполненные песчано-гравийной смесью, что позволяет обеспечить безопасность и защитить набережную от возможных повреждений.
Ранее спасатели обнаружили затор из льда на Белой, из-за чего вода стала быстро подниматься, несмотря на это угрозы подтопления близ лежащих домов не было.
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