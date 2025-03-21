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Армия Судана заявила о контроле над президентским дворцом и рядом министерств

Суданская армия взяла под контроль президентский дворец. Об этом в пятницу сообщил министр культуры и информации Судана и официальный представитель правительства Халед аль-Айсир. Позднее вооруженные силы заявили, что также взяли под контроль ряд министерств и ключевых зданий в столице.

Источник: Reuters

«Сегодня флаг поднят, дворец возвращен, и путешествие продолжается до тех пор, пока победа не будет достигнута», — написал Халед аль-Айсир в соцсети X.

Бригадный генерал, официальный представитель суданской армии Набиль Абдулла позднее сообщил, что войска удерживают дворец, здания министерств и арабский рынок к югу от дворца, сообщило агентство Associated Press.

AP пишет, что в соцсетях распространились видеоролики с указанием 21-го дня Рамадана, на которых солдаты армии Судана находятся внутри президентского комплекса. На видео военный офицер в погонах капитана сделал объявление, подтвердив, что военнослужащие находятся внутри комплекса.

С апреля 2023 года суданская армия ведет бои с Силами быстрого реагирования (СБР). В последние месяцы регулярные формирования перешли в наступление на позиции СБР в Хартуме и еще в нескольких провинциях. 23 февраля текущего года СБР объявили о создании независимого правительства.