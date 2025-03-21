Армия Судана заявила о контроле над президентским дворцом и рядом министерств

С апреля 2023 года суданская армия ведет бои с Силами быстрого реагирования (СБР). В последние месяцы регулярные формирования перешли в наступление на позиции СБР в Хартуме и еще в нескольких провинциях. 23 февраля текущего года СБР объявили о создании независимого правительства.