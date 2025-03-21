«Плюнул на служебное авто полиции»: в Кызылорде наказали несовершеннолетнего

«В ходе мониторинга соцсетей полицейскими выявлено видео, как молодые люди плюнули на служебный автомобиль и опубликовали это в TikTok 19 марта. Правонарушителей — 19-летнюю девушку и несовершеннолетнего — быстро нашли и доставили в полицию. Они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — отмечается в сообщении МВД в Telegram-канале.