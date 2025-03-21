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«Плюнул на служебное авто полиции»: в Кызылорде наказали несовершеннолетнего

В Кызылорде в ходе мониторинга соцсетей выявлены молодые люди, которые плюнули на служебный автомобиль сотрудника полиции и выложили видео в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе мониторинга соцсетей полицейскими выявлено видео, как молодые люди плюнули на служебный автомобиль и опубликовали это в TikTok 19 марта. Правонарушителей — 19-летнюю девушку и несовершеннолетнего — быстро нашли и доставили в полицию. Они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — отмечается в сообщении МВД в Telegram-канале.

Кроме того, в отношении законного представителя подростка также приняты меры. В частности, оформлен протокол за то, что подросток находился ночью вне дома без сопровождения взрослых. Материалы дела направлены в специализированный административный суд, а в управление образования будет направлено представление.