В Башкирии осудили участников запрещенного в России движения.

Троих жителей Башкирии осудили за организацию, финансирование и участие в деятельности экстремистского сообщества, а также вымогательство.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, с августа 2019 года по июнь 2022 года один из подсудимых, находясь в исправительном учреждении, организовал деятельность ячейки международного общественного движения «АУЕ»*, которое судом признано экстремистским и его деятельность на территории РФ запрещена. В нее вступили еще двое осужденных. Соучастники осуществляли предоставление и сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования и обеспечения деятельности движения, в том числе за счет вымогательства у лиц, отбывающих наказание.
Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по РБ и регионального ФСИН России.
Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил подсудимых к 9, 9,5 и 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок от 6 месяцев и до 1 года. Также подсудимые лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных объединений, сроком от 2 лет 6 месяцев до 5 лет.
*признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.