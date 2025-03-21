В Башкирии осудили участников запрещенного в России движения.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, с августа 2019 года по июнь 2022 года один из подсудимых, находясь в исправительном учреждении, организовал деятельность ячейки международного общественного движения «АУЕ»*, которое судом признано экстремистским и его деятельность на территории РФ запрещена. В нее вступили еще двое осужденных. Соучастники осуществляли предоставление и сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования и обеспечения деятельности движения, в том числе за счет вымогательства у лиц, отбывающих наказание.