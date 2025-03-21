В Екатеринбурге под стражу заключили обвиняемых в похищении бойца СВО

20 марта Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу А. К. и Г. Г., обвиняемых в совершении преступления по п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия из корыстных побуждений).