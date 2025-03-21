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В Екатеринбурге под стражу заключили обвиняемых в похищении бойца СВО

20 марта Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу А. К. и Г. Г., обвиняемых в совершении преступления по п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия из корыстных побуждений).

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет об обвиняемых в похищении участника спецоперации. По версии следствия, они требовали от него деньги.

В суд с ходатайством о заключении под стражу обратились следственные органы. Оно было удовлетворено, обвиняемых заключили под стражу до 17 мая 2025 года.

«МК-Урал» ранее писал, что 7 марта Кировский районный суд заключил под стражу первого обвиняемого по данному делу, местного жителя 2002 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство под угрозой применения насилия).

Обвиняемый совместно с двумя лицами в феврале-марте требовал от потерпевшего 50 тысяч рублей. Затем они похитили его, угрожая оружием.

Участника СВО удерживали в квартире одного из домов на улице 40 лет ВЛКСМ.