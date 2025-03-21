В Екатеринбурге под стражу заключили обвиняемых в похищении бойца СВО

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Речь идет об обвиняемых в похищении участника спецоперации. По версии следствия, они требовали от него деньги.
В суд с ходатайством о заключении под стражу обратились следственные органы. Оно было удовлетворено, обвиняемых заключили под стражу до 17 мая 2025 года.
«МК-Урал» ранее писал, что 7 марта Кировский районный суд заключил под стражу первого обвиняемого по данному делу, местного жителя 2002 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство под угрозой применения насилия).
Обвиняемый совместно с двумя лицами в феврале-марте требовал от потерпевшего 50 тысяч рублей. Затем они похитили его, угрожая оружием.
Участника СВО удерживали в квартире одного из домов на улице 40 лет ВЛКСМ.