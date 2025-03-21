Почти 4 тысячи тонн мазута извлекут из затонувших танкеров в Черном море

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма. У первого судна оторвало носовую часть, корабль сел на мель, а второй лег в дрейф. МЧС сообщало, что эвакуировало с «Волгонефти-212» 13 моряков, один член команды погиб. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. С тех пор выбросы происходят регулярно. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. В регионе действует федеральный режим ЧС.