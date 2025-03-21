Суд обязал принять меры по делу о массовой вырубке деревьев в Караганде

«Исковые требования государственного учреждения “Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды” к государственному судебному исполнителю филиала “Территориальный отдел принудительного исполнения города Караганды” Департамента юстиции Карагандинской области Бейсенбековой А. К. удовлетворить. Признать незаконным и отменить постановление о прекращении исполнительного производства», — огласила судья специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области Инна Демидова.
Ранее на фоне резонанса акимат подал гражданский иск на компанию PROF INVEST, в суде был установлен факт незаконной вырубки деревьев. Это дело прошло через несколько судебных инстанций. Однако исполнять решение суда никто не торопился: ни компания, ни государственный судебный исполнитель, которому поручили принудить ответчика к высадке деревьев.
В итоге районный акимат Караганды вновь подал в суд, но в этот раз на государственного судебного исполнителя, требуя признать незаконным и отменить постановление о прекращении исполнительного производства. Компания PROF INVEST проходила заинтересованным лицом.
Судебное решение вынесено 20 марта. Суд также вынес частное постановление для принятия мер в адрес акима Карагандинской области о факте нарушений законности со стороны акима района имени Казыбек би города Караганды.
Напомним, в январе Верховный суд обязал компанию PROF INVEST, вырубившую деревья в Караганде, возместить ущерб, высадить деревья в количестве более 7 тыс. единиц и обеспечить уход за ними.
В 2022 году компания приобрела в Караганде земельный участок под строительство многоквартирного жилого комплекса и позже обратилась с заявлением в акимат о выдаче разрешения на вырубку деревьев на территории бывшего детского сада. Акимат тогда отказал. Компания начала судиться с акиматом. Позже компания все же начала вырубку деревьев. Это вызвало возмущение со стороны местных жителей. Факт вырубки зеленых насаждений фиксировали на видео неравнодушные карагандинцы. Эко-активисты обратились в полицию. Было заведено уголовное дело, которое вскоре прекратили «за истечением срока давности».
Караганда, где преимущественно расположены угольные шахты и другие промышленные предприятия, находится в рейтинге самых загрязненных городов Казахстана. Часто здесь звучат жалобы общественности на вырубку деревьев и критика в адрес местных властей за отсутствие контроля и принятия мер.