Суд обязал принять меры по делу о массовой вырубке деревьев в Караганде

В 2022 году компания приобрела в Караганде земельный участок под строительство многоквартирного жилого комплекса и позже обратилась с заявлением в акимат о выдаче разрешения на вырубку деревьев на территории бывшего детского сада. Акимат тогда отказал. Компания начала судиться с акиматом. Позже компания все же начала вырубку деревьев. Это вызвало возмущение со стороны местных жителей. Факт вырубки зеленых насаждений фиксировали на видео неравнодушные карагандинцы. Эко-активисты обратились в полицию. Было заведено уголовное дело, которое вскоре прекратили «за истечением срока давности».