Суд оставил под стражей бывшего замминистра здравоохранения

Экс-заместителя министра здравоохранения суд оставил под стражей.
По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года она вступила в преступный сговор с начальником одного из отделов Минздрава и двумя иными лицами.
Целью стало фиктивное трудоустройство одного из лиц в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области», где он занимал полторы ставки на разных должностях.
Ущерб Минздраву региона причинён в особо крупном размере.
Ранее постановлением Центрального районного суда с учетом апелляционного определения П. была избрана указанная мера пресечения на срок до 21 марта 2025 года. На заседании суда по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения обвиняемая и её защитники-адвокаты возражали против продления, просили избрать домашний арест.
Однако суд принял решение оставить обвиняемую в СИЗО. На этот раз до 24 мая 2025 года.
Постановление не вступило в законную силу.