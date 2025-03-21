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Суд оставил под стражей бывшего замминистра здравоохранения

Экс-чиновницу обвиняют в хищении денежных средств.

Источник: Калининградский областной суд

Экс-заместителя министра здравоохранения суд оставил под стражей.

По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года она вступила в преступный сговор с начальником одного из отделов Минздрава и двумя иными лицами.

Целью стало фиктивное трудоустройство одного из лиц в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области», где он занимал полторы ставки на разных должностях.

Ущерб Минздраву региона причинён в особо крупном размере.

Ранее постановлением Центрального районного суда с учетом апелляционного определения П. была избрана указанная мера пресечения на срок до 21 марта 2025 года. На заседании суда по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения обвиняемая и её защитники-адвокаты возражали против продления, просили избрать домашний арест.

Однако суд принял решение оставить обвиняемую в СИЗО. На этот раз до 24 мая 2025 года.

Постановление не вступило в законную силу.