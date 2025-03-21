Суд оставил под стражей бывшего замминистра здравоохранения

Ранее постановлением Центрального районного суда с учетом апелляционного определения П. была избрана указанная мера пресечения на срок до 21 марта 2025 года. На заседании суда по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения обвиняемая и её защитники-адвокаты возражали против продления, просили избрать домашний арест.