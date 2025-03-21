«Лгала и божилась следователям, но все равно продала квартиру». Доверчивая витебчанка потеряла из-за мошенников 123 тысячи рублей, не поверив следователю

Несмотря на все разговоры со следователями белоруска в феврале все же продала квартиру за 28 тысяч долларов и сказала об этом мошенникам, с которыми общалась в тайне от следователей. Аферисты сказали ей приехать в Минск и перевести деньги на счет. Но минские специалисты отказали в сделке, сказав, что она хочет пополнить мошеннический счет. Тогда мошенники убедили витебчанку привезти им деньги наличными в Москву.