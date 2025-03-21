Жительница Верхнедвинска хотела заработать на торговле золотом, но лишилась денег

Вскоре она решила вывести заработанные средства. «Куратор» сообщил ей, что для вывода денег необходимо оплатить некий «сбор». У потерпевшей не оказалось нужной суммы и она решила продать слиток настоящего золота, который хранила как сбережение. Но вырученных денег не хватило. Когда она попыталась занять у супруга, муж заподозрил неладное. Осознав масштаб обмана, он настоял на обращении в правоохранительные органы. Всего жертва перевела мошенникам Br4,86 тыс.