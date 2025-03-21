Жительница Верхнедвинска хотела заработать на торговле золотом, но лишилась денег

Все началось с объявления, которое 39-летняя жительница Верхнедвинска увидела в онлайн-игре. Реклама сулила легкий способ заработка — продажу и покупку золота на виртуальной бирже. Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке и заполнила заявку на участие в проекте.
Спустя некоторое время ей позвонил «куратор», который представился опытным трейдером. Поверив обещаниям, женщина начала инвестировать. Каждый раз, когда счет пополнялся, женщина видела, как растет ее «прибыль».
Вскоре она решила вывести заработанные средства. «Куратор» сообщил ей, что для вывода денег необходимо оплатить некий «сбор». У потерпевшей не оказалось нужной суммы и она решила продать слиток настоящего золота, который хранила как сбережение. Но вырученных денег не хватило. Когда она попыталась занять у супруга, муж заподозрил неладное. Осознав масштаб обмана, он настоял на обращении в правоохранительные органы. Всего жертва перевела мошенникам Br4,86 тыс.