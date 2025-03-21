Суд арестовал бывшего арендатора автомойки-пыточной в Каменске-Уральском

Как рассказала в своих социальных сетях юрист Юлия Майорова, представляющая интересы одной из пострадавших девушек, Гурьева обвиняют по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». По словам следователя, его также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
В связи с этим, следствие настаивало на аресте, в то время как сам обвиняемый и его защита просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
Ранее в выпуске шоу «Пусть говорят» Майорова рассказала, что Гурьев арендовал автомойку «Леон» до середины января 2025 года. Кто сейчас ее арендует — не сообщается.
Инцидент, ставший поводом для расследования, произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса. Сообщалось, что группа молодых людей похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли в автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждалось, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.
Когда история получила огласку, было возбуждено дело и задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу. Затем в этой истории вскрылись новые эпизоды. В СКР ранее рассказали, что днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний житель Каменска-Уральского похитили юношу и девушку. Их против воли забрали из квартиры и переместили в автомойку на Карла Маркса.
Накануне также стало известно еще о двух случаях, произошедших задолго до инцидента в 2025 году. По словам пострадавших, а также юриста Майоровой, во всех историях фигурируют одни и те же фамилии.