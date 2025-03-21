Суд арестовал бывшего арендатора автомойки-пыточной в Каменске-Уральском

Когда история получила огласку, было возбуждено дело и задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу. Затем в этой истории вскрылись новые эпизоды. В СКР ранее рассказали, что днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний житель Каменска-Уральского похитили юношу и девушку. Их против воли забрали из квартиры и переместили в автомойку на Карла Маркса.