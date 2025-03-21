Бастрыкин заинтересовался нападением собак на ребенка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнего в Новосибирске.
В пятницу, 21 марта, авторы tg-канала «Mash Siberia» опубликовали информацию о том, что на ученика школы напала стая собак, ему помогли прохожие. Ребёнок не пострадал.
Региональный СК организовал доследственную проверку.
В соцсетях новосибирцы сообщают, что неоднократно жаловались в администрацию на большое количество безнадзорных животных, однако проблема не была решена.
Сегодня же стало известно, что прокуратура Ленинского района Новосибирска опубликовала итоги рассмотрения жалоб на нахождение бездомных собак на территории школы № 138. Информация подтвердилась, директору учебного заведения вынесли представление. На территорию школы ограничили доступ животных и посторонних.