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В Барнауле глыба льда упала на восьмилетнюю девочку

В Алтайском крае восьмилетний ребенок пострадал после падения наледи с крыши. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на улице Германа Титова. На кадрах с места видно, как по улице идут двое взрослых и двое детей. Когда наледь начинает падать, старшие бегут под крышу здания, затем их примеру следуют младшие, но девочка падает на землю.

Школьница попала в больницу, где у нее диагностировали ушибы головы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — сообщается в публикации.

До этого в Пермском крае директор школы не выжила после того, как на нее упал снег. Женщина решила расчистить крышу, но на нее обрушилась лавина. Спасти ее не удалось.