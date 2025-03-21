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На Кубани при работах на сельхозполях нашли реактивный снаряд для «Катюши»

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Тракторист при вспашке поля в Крымском районе Краснодарского края обнаружил реактивный снаряд для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии «Катюша» времен Великой Отечественной войны, боеприпас уничтожен, сообщили журналистам в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Металлический предмет длиной больше метра, лежавший под слоем земли, нашел тракторист при вспашке поля в селе Молдаванском. Сотрудники ОМОН “Пластун” главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и выяснили, что это 300-мм реактивный снаряд для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 “Катюша”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывотехниками проведено уничтожение 92-килограммового боеприпаса времен Великой Отечественной войны с соблюдением всех необходимых мер безопасности.