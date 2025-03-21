На Кубани при работах на сельхозполях нашли реактивный снаряд для «Катюши»

«Металлический предмет длиной больше метра, лежавший под слоем земли, нашел тракторист при вспашке поля в селе Молдаванском. Сотрудники ОМОН “Пластун” главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и выяснили, что это 300-мм реактивный снаряд для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 “Катюша”, — говорится в сообщении.