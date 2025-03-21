На Южном Урале вновь пойманы мигранты-нарушители

Мероприятие прошло при поддержке ОМОН Росгвардии и с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В ходе проверки были выявлены 16 нарушений миграционного законодательства. Восемь из них связаны с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан, а еще восемь — с несоблюдением ограничений на осуществление отдельных видов деятельности мигрантами.
Сотрудники полиции проверили иностранцев по базам данных МВД на предмет законности пребывания в России, розыска и причастности к преступлениям. Для идентификации мигрантов, въехавших в страну под измененными данными, использовался мобильный биометрический терминал.
Нарушителям миграционного законодательства вручили памятки и расписки об ознакомлении с положениями Указа Президента № 1126. Им предоставлена возможность до 30 апреля урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию России.
Мероприятия в рамках операции «Правопорядок» будут продолжены, чтобы обеспечить соблюдение миграционного законодательства в регионе.