14 городов Башкирии включили в программу семейной ипотеки на вторичное жилье

С 1 апреля Министерство финансов России разрешило использовать программу семейной ипотеки для покупки жилья на вторичном рынке в ряде городов Башкирии. В перечень вошли Агидель, Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Салават, Сибай, Туймазы и Янаул. Об этом сообщил оператор федеральных льготных программ в жилищной сфере «Дом.рф», опубликовавший общий список из 901 населенного пункта.
Расширение программы семейной ипотеки коснулось только тех городов, где ведется строительство не более двух новых многоквартирных домов. Условия для участия в программе установлены достаточно строгие.
Право на приобретение вторичного жилья в ипотеку получат семьи с детьми младше шести лет. Квартира должна находиться в доме, возраст которого не превышает 20 лет, и здание не должно быть признано аварийным. Кроме того, запрещено покупать жилье у взаимозависимых лиц.
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