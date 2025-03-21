14 городов Башкирии включили в программу семейной ипотеки на вторичное жилье

Право на приобретение вторичного жилья в ипотеку получат семьи с детьми младше шести лет. Квартира должна находиться в доме, возраст которого не превышает 20 лет, и здание не должно быть признано аварийным. Кроме того, запрещено покупать жилье у взаимозависимых лиц.