На Кубани двоих спасателей с нефтебазы госпитализировали с ожогами и отравлением

Напомним, в Кавказском районе Краснодарского края продолжают тушить пожар на нефтебазе. В ночь на 21 марта при ликвидации возгорания произошел взрыв. Во время происшествия пострадали двое спасателей. С места ЧП пожарных доставили в больницу.