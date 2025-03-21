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На Кубани двоих спасателей с нефтебазы госпитализировали с ожогами и отравлением

В оперштабе Кубани рассказали о состоянии двоих спасателей, пострадавших на нефтебазе в Кавказском районе.

Источник: Комсомольская правда

Двое спасателей, пострадавших при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

У одного пострадавшего пожарного диагностировали отравление. Второго спасателя доставили в больницу с ожогами.

Напомним, в Кавказском районе Краснодарского края продолжают тушить пожар на нефтебазе. В ночь на 21 марта при ликвидации возгорания произошел взрыв. Во время происшествия пострадали двое спасателей. С места ЧП пожарных доставили в больницу.

«Они получают все необходимое лечение», — сообщили в региональном оперативном штабе.