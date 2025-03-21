На Кубани двоих спасателей с нефтебазы госпитализировали с ожогами и отравлением

Двое спасателей, пострадавших при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
У одного пострадавшего пожарного диагностировали отравление. Второго спасателя доставили в больницу с ожогами.
Напомним, в Кавказском районе Краснодарского края продолжают тушить пожар на нефтебазе. В ночь на 21 марта при ликвидации возгорания произошел взрыв. Во время происшествия пострадали двое спасателей. С места ЧП пожарных доставили в больницу.
«Они получают все необходимое лечение», — сообщили в региональном оперативном штабе.