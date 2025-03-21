Три человека погибли в жутком ДТП с дорожным Volvo под Волгоградом

Судя по кадрам, опубликованным полицейскими с места происшествия, вероятнее всего, водитель фургона поздно увидел стоящий у обочины дорожный Volvo и врезался в его заднюю часть на полной скорости. В результат кабина Peugeot в буквальном смысле расплющилась о кузов КДМ.