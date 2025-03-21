Столичные спасатели поймали змею в квартире жилого дома в Отрадном

«21 марта в 12:28 в службу “112” Москвы поступило сообщение от взволнованной женщины: в ее квартиру на ул. Санникова пробралось маленькое, но ужасно пугающее животное — яркая змейка. Долго соревноваться со столичными спасателями в ловкости чешуйчатому не пришлось: полоз был быстро пойман и посажен в стеклянную банку. Пестрого нарушителя покоя спасатели забрали к себе в подразделение, где он будет дожидаться представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы», — говорится в публикации.