Друг убитого экс-мэра Самары Тархова назвал данные о его похоронах враньем

«Это вранье полное… Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора — ред.). Мне тоже были звонки с Новокуйбышевска, мне говорят: Семенович, это ты тут организовываешь (похороны — ред.)? Окститесь, ребят, вы что. У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством. Я также разговаривал со Следственным комитетом, мне сказали — пока идет следствие, никаких похорон быть не может. Вот мы найдем кусочек, тогда будем думать и решать вопрос по захоронению. Но сейчас об этом говорить просто неправильно», — сказал Кузнецов.