В МВД Белоруссии опровергли сведения об избиении комика Останина

Комика задержали 18 марта. Он проходит по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 2 ст. 282 УК). Оно было возбуждено из-за «шутки» о человеке без ног, который «подорвался на мине». В беседе с «Осторожно, новости» комик заявил, что речь шла не об участнике военной операции на Украине, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».