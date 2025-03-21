Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске площадь возгорания на мусорном полигоне составила 1,4 тысячи «квадратов»

В Новороссийске на мусорном полигоне площадь пожара составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным на 21 марта, к тушению возгорания привлечено около 100 специалистов и 52 единицы техники. В число необходимых машин для тушения огня входят водовозки, самосвалы, бульдозеры, а также автоцистерны.

Кроме того, в оперативном штабе сообщили, что в настоящий момент самосвалы совершили почти 2,8 тысяч рейсов, а грунта отсыпали около 41 тысяч «кубов». Специалисты используют его для тушения пожара.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Новороссийске удалось локализовать пожар на мусорном полигоне 18 марта. В настоящее время пожарные начали ликвидацию возгорания. Специалисты продолжают засыпать очаги огня грунтом и проливать их водой. Андрей Кравченко добавил, что для обеспечения бесперебойной подачи воды проложили три дополнительные магистральные линии.