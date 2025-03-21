В Новороссийске площадь возгорания на мусорном полигоне составила 1,4 тысячи «квадратов»

Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным на 21 марта, к тушению возгорания привлечено около 100 специалистов и 52 единицы техники. В число необходимых машин для тушения огня входят водовозки, самосвалы, бульдозеры, а также автоцистерны.
Кроме того, в оперативном штабе сообщили, что в настоящий момент самосвалы совершили почти 2,8 тысяч рейсов, а грунта отсыпали около 41 тысяч «кубов». Специалисты используют его для тушения пожара.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Новороссийске удалось локализовать пожар на мусорном полигоне 18 марта. В настоящее время пожарные начали ликвидацию возгорания. Специалисты продолжают засыпать очаги огня грунтом и проливать их водой. Андрей Кравченко добавил, что для обеспечения бесперебойной подачи воды проложили три дополнительные магистральные линии.