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Из ТЦ «Мега» эвакуировано 800 человек из-за пожарной сигнализации

В пятницу, 21 марта, в торговом центре на Московском шоссе, 24 км произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на парковке.

В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 800 человек.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.