Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичном подземном переходе

По данным следствия, сегодня днем в подземном переходе станции метро «Тракторный завод» прохожие увидели лежавшего без сознания мужчину и незамедлительно обратились в экстренные службы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, 67-летний минчанин скончался.