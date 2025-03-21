Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичном подземном переходе

По данным следствия, сегодня днем в подземном переходе станции метро «Тракторный завод» прохожие увидели лежавшего без сознания мужчину и незамедлительно обратились в экстренные службы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, 67-летний минчанин скончался.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Признаков насильственной смерти нет.