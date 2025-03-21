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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичном подземном переходе

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичном подземном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по городу Минску.

Источник: БЕЛТА

По данным следствия, сегодня днем в подземном переходе станции метро «Тракторный завод» прохожие увидели лежавшего без сознания мужчину и незамедлительно обратились в экстренные службы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, 67-летний минчанин скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Признаков насильственной смерти нет.