Врач-анестезиолог, обвиняемая в гибели бизнес-вумен в салоне красоты в Кишиневе, переведена под домашний арест: Прокурор обжалует решение

Напомним, что 35-летняя Любовь Бабуцки, модель, блогер и владелица брендового магазина Mona Lisa скончалась после посещения салона красоты в Кишиневе. Трагедия произошла днем 30 января в салоне на проспекте Штефана чел Маре после проведения косметологической процедуры под названием «Морфиус».