Врач-анестезиолог, обвиняемая в гибели бизнес-вумен в салоне красоты в Кишиневе, переведена под домашний арест: Прокурор обжалует решение

Врач Екатерина Манюк переведена под домашний арест.
Врач Екатерина Манюк, арестованная по делу о смерти бизнесвумен Любы Бабуцки, была освобождена из тюрьмы и переведена под домашний арест на 30 дней.
Прокурор планирует обжаловать решение, требуя 30 дней ареста.
Напомним, что 35-летняя Любовь Бабуцки, модель, блогер и владелица брендового магазина Mona Lisa скончалась после посещения салона красоты в Кишиневе. Трагедия произошла днем 30 января в салоне на проспекте Штефана чел Маре после проведения косметологической процедуры под названием «Морфиус».