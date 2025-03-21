Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач-анестезиолог, обвиняемая в гибели бизнес-вумен в салоне красоты в Кишиневе, переведена под домашний арест: Прокурор обжалует решение

Екатерина Манюк переведена под домашний арест на 30 дней.

Врач Екатерина Манюк переведена под домашний арест.

Врач Екатерина Манюк, арестованная по делу о смерти бизнесвумен Любы Бабуцки, была освобождена из тюрьмы и переведена под домашний арест на 30 дней.

Прокурор планирует обжаловать решение, требуя 30 дней ареста.

Напомним, что 35-летняя Любовь Бабуцки, модель, блогер и владелица брендового магазина Mona Lisa скончалась после посещения салона красоты в Кишиневе. Трагедия произошла днем 30 января в салоне на проспекте Штефана чел Маре после проведения косметологической процедуры под названием «Морфиус».