СУ СК: В Краснодаре воспитательница детского сада признала свою вину

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, следователь допросил 45-летнюю воспитательницу.
По данным правоохранителей, сотрудницу детского сада подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних — статья 156 УК РФ. Как рассказали в ведомстве, воспитательница признала свою вину.
В настоящее время следователем изъяты записи с камер наблюдения, сообщили в пресс-службе. Видео помогут установить были ли подобные эпизоды ранее, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, сотрудники проведут следственные мероприятия с участием родителей пострадавших детей, добавили правоохранители.
Напомним, правоохранительные органы начали расследование после того, как родители троих детей выразили недовольство работой воспитательницы, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против воспитательницы.