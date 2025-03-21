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СУ СК: В Краснодаре воспитательница детского сада признала свою вину

В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела из-за инцидента в детском саду.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, следователь допросил 45-летнюю воспитательницу.

По данным правоохранителей, сотрудницу детского сада подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних — статья 156 УК РФ. Как рассказали в ведомстве, воспитательница признала свою вину.

В настоящее время следователем изъяты записи с камер наблюдения, сообщили в пресс-службе. Видео помогут установить были ли подобные эпизоды ранее, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, сотрудники проведут следственные мероприятия с участием родителей пострадавших детей, добавили правоохранители.

Напомним, правоохранительные органы начали расследование после того, как родители троих детей выразили недовольство работой воспитательницы, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против воспитательницы.