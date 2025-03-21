СУ СК: В Краснодаре воспитательница детского сада признала свою вину

В настоящее время следователем изъяты записи с камер наблюдения, сообщили в пресс-службе. Видео помогут установить были ли подобные эпизоды ранее, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, сотрудники проведут следственные мероприятия с участием родителей пострадавших детей, добавили правоохранители.