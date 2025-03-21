Пролежала три месяца в морозилке: в Башкирии внук жестоко убил свою слепую бабушку и подался в бега

В Башкирии государственный обвинитель потребовал назначить более 18 лет тюремного заключения 31-летнему мужчине, который убил свою беспомощную бабушку и спрятал ее тело в морозильную камеру. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сегодня в Верховном суде РБзавершилось судебное разбирательство по уголовному делу о жестоком убийстве женщины. Заместитель прокурора Руслан Абзалетдинов в ходе прений сторон предложил назначить обвиняемому наказание в виде 18 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также установить ограничение свободы сроком на два года.
Согласно материалам следствия, в июле 2023 года пьяный молодой человек поссорился со своей 86-летней бабушкой, которая страдала полной слепотой, и жестоко избил ее до смерти, а затем задушил. Чтобы скрыть преступление, мужчина поместил тело погибшей в морозильную камеру и покинул место происшествия. Более трех месяцев пожилая женщина считалась пропавшей без вести. Обнаружили внука погибшей в Уфе осенью 2023 года.
В ведомстве добавили, что подсудимый не признает свою вину. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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