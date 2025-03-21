Пролежала три месяца в морозилке: в Башкирии внук жестоко убил свою слепую бабушку и подался в бега

Согласно материалам следствия, в июле 2023 года пьяный молодой человек поссорился со своей 86-летней бабушкой, которая страдала полной слепотой, и жестоко избил ее до смерти, а затем задушил. Чтобы скрыть преступление, мужчина поместил тело погибшей в морозильную камеру и покинул место происшествия. Более трех месяцев пожилая женщина считалась пропавшей без вести. Обнаружили внука погибшей в Уфе осенью 2023 года.