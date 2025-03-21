Задержанный мэр Стамбула начал давать показания

Как передает телеканал, число задержанных в рамках двух дел возросло до 90. Одним из последних был задержан бывший заместитель генерального секретаря мэрии Бугра Гекче. Против Имамоглу и более 100 сотрудников мэрии и иных лиц выдвигаются обвинения в растратах, взяточничестве, отмывании денег, проведении подставных тендеров. Имамоглу в материалах дела, как отмечают турецкие СМИ, проходит как «глава ОПГ», что в случае признания виновным грозит ему длительным тюремным сроком.