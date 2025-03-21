Задержанный мэр Стамбула начал давать показания

Имамоглу остается под стражей на одном из объектов управления безопасности столицы. Против него заведены дела о коррупции и сотрудничестве с террористами. Ожидается, что по итогам процедуры дачи показаний, которая может затянуться до воскресенья, будет принято решение об избрании дальнейшей меры пресечения.
Как передает телеканал, число задержанных в рамках двух дел возросло до 90. Одним из последних был задержан бывший заместитель генерального секретаря мэрии Бугра Гекче. Против Имамоглу и более 100 сотрудников мэрии и иных лиц выдвигаются обвинения в растратах, взяточничестве, отмывании денег, проведении подставных тендеров. Имамоглу в материалах дела, как отмечают турецкие СМИ, проходит как «глава ОПГ», что в случае признания виновным грозит ему длительным тюремным сроком.
Народно-республиканская партия (НРП), которую представляет Имамоглу, считает дела сфабрикованными и попыткой властей убрать конкурента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, которые запланированы на 2028 год. Партия призвала своих сторонников устраивать акции протеста повсеместно, что вызвало негативную реакцию властей, заявивших о намеренном раскачивании обстановки в стране. Эрдоган обвинил оппозицию в политизации вопроса с Имамоглу. Президент обратил внимание, что большая часть компрометирующих градоначальника материалов попала в распоряжение следствия от функционеров НРП.
В Стамбуле власти запретили проведение любых акций и манифестаций до 23 марта включительно. В Анкаре и Измире массовые выступления запрещены до 25 марта.