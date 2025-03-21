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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в строящемся доме

Крыша строящегося дома загорелась в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге, 21 марта, днем произошел пожар на улице Красных Командиров. Пламя охватило крышу строящегося дома жилого комплекса «Квартал К3». Было видно задымление и языки пламени. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал очевидец.

В пресс-службе областного ГУ МЧС рассказали подробности случившегося.

— Произошло возгорание пенопласта на кровле 25-этажного строящегося здания. Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Как уточняется в результате пожара никто не пострадал.

Напомним в Екатеринбурге, 19 марта, произошел крупный пожар. Огонь распространился в переулке Серпуховском. Пожар уничтожил два частных дома и три автомобиля.