В Екатеринбурге вспыхнул пожар в строящемся доме

В Екатеринбурге, 21 марта, днем произошел пожар на улице Красных Командиров. Пламя охватило крышу строящегося дома жилого комплекса «Квартал К3». Было видно задымление и языки пламени. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал очевидец.