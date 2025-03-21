Легковушка в Слониме сбила на пешеходном переходе женщину, СК ищет очевидцев

Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Слонимский РОСК по телефонам: (37529) 8−01−51−51, (801562) 6−74−95.