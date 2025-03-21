Легковушка в Слониме сбила на пешеходном переходе женщину, СК ищет очевидцев

По данным следствия, утром 20 декабря 2024 года 46-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Matrix, двигаясь в районном центре по пл. Ленина в направлении ул. Советской, совершил наезд на 57-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии местная жительница получила тяжкие телесные повреждения. Водитель иномарки не пострадал.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы.
Слонимский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Слонимский РОСК по телефонам: (37529) 8−01−51−51, (801562) 6−74−95.