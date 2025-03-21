Пожар в Хитроу расследует подразделение по борьбе с терроризмом

Из-за пожара на подстанции рядом с аэропортом в Хитроу было отключено электричество. Один из крупнейших аэропортов мира будет закрыт в течение всего дня сегодня, 21 марта. По подсчетам FlightRadar 24, это затронет как минимум 1351 рейс и почти 300 тыс. пассажиров. Эксперты отмечают, что остановка работы Хитроу может на несколько дней нарушить работу всей мировой системы авиасообщения.