Административное здание загорелось в Новосибирске

Сегодня, 21 марта, в Новосибирске загорелось административное здание. Как пишет телеграм-канал МЧС по региону, на улице Игарская пожарные остановили огонь в двух комнатах в 2-х этажном здании.
«Сигнал о пожаре поступил с автоматической пожарной сигнализации. Всего реагировали 57 человек и 17 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что сотрудники МЧС спасли маломобильного мужчину.
Горение составилось около 50 квадратных метра. Сейчас специалисты проверяют здание на наличие скрытых очагов.