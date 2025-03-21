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Административное здание загорелось в Новосибирске

Пожарным удалось потушить возгорание.

Сегодня, 21 марта, в Новосибирске загорелось административное здание. Как пишет телеграм-канал МЧС по региону, на улице Игарская пожарные остановили огонь в двух комнатах в 2-х этажном здании.

«Сигнал о пожаре поступил с автоматической пожарной сигнализации. Всего реагировали 57 человек и 17 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что сотрудники МЧС спасли маломобильного мужчину.

Горение составилось около 50 квадратных метра. Сейчас специалисты проверяют здание на наличие скрытых очагов.