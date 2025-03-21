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В суде над экс-главой крайсуда Кубани Черновым увеличилась сумма требований

Суд перешел к полноценному разбирательству по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову.

В суде над экс-главой крайсуда Кубани Алексендром Черновым увеличилась сумма требований, сообщает «КП»-Кубань".

Суд по иску Генпрокуратуры РФ к «отцу кубанского правосудия» 20 марта перешел в активную фазу. Ведомство требует изъять у бывшего судьи имущество на 7 млрд рублей. Это доли в сельхозпредприятиях, несколько квартир в Сочи, Москве и Краснодаре, несколько нежилых помещений и другое.

Однако в процессе эти требования еще и увеличились.

Новая сумма исковых требований пока не озвучивается.

Напомним, в гражданском деле фигурируют жены Александра Чернова — бывшая и настоящая, близкие родственники по линии жены 38-летней Олеси Митиной, внучка и супруга сына «золотой судьи» Елены Хахалевой и другие.