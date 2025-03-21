В суде над экс-главой крайсуда Кубани Черновым увеличилась сумма требований

Суд по иску Генпрокуратуры РФ к «отцу кубанского правосудия» 20 марта перешел в активную фазу. Ведомство требует изъять у бывшего судьи имущество на 7 млрд рублей. Это доли в сельхозпредприятиях, несколько квартир в Сочи, Москве и Краснодаре, несколько нежилых помещений и другое.