В суде над экс-главой крайсуда Кубани Черновым увеличилась сумма требований

В суде над экс-главой крайсуда Кубани Алексендром Черновым увеличилась сумма требований, сообщает «КП»-Кубань".
Суд по иску Генпрокуратуры РФ к «отцу кубанского правосудия» 20 марта перешел в активную фазу. Ведомство требует изъять у бывшего судьи имущество на 7 млрд рублей. Это доли в сельхозпредприятиях, несколько квартир в Сочи, Москве и Краснодаре, несколько нежилых помещений и другое.
Однако в процессе эти требования еще и увеличились.
Новая сумма исковых требований пока не озвучивается.
Напомним, в гражданском деле фигурируют жены Александра Чернова — бывшая и настоящая, близкие родственники по линии жены 38-летней Олеси Митиной, внучка и супруга сына «золотой судьи» Елены Хахалевой и другие.