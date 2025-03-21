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В Каменске-Шахтинском произошел пожар в магазине

Магазин горел на 30 кв. метрах в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском произошел пожар в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел утром 21 марта на улице Карла Маркса. Вызов поступил в 10:39. После этого огонь оперативно локализовали на площади в 30 кв. метров, а потом ликвидировали горение.

Известно, что на месте происшествия от МЧС работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в станице Егорлыкской Ростовской области сгорел флигель. В этом случае также обошлось без пострадавших.